Critican a Katy Dolande; le dicen que está muy delgada

¡Oye, pero la gente sí es un caso, todo lo andan criticando! Les cuento que Katy Dolande subió a su Instagram una fotografía bien rica que se tomó afuera de NexTV, el canal en donde labora. ¡OK!

Y la gente no dudó en decirle a la “pelá” que se veía bien, pero hubo un seguidor que “zaz” la criticó por su delgadez. ¡Fuerte!

En el pie de la fotografía Katy Dolande escribió: “BELIVE in yourself #gratitud” y el seguidor le dijo: “Estás muy flaca”. Ella le dio su pa’tras: “Te influye en algo? Si no te gusta, no me SIGAS”.

Oye, unos que otros se activaron en el “post” en defensa de la presentadora de noticias. Le dijeron al hombre que es bien feo para estar criticando…