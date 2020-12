Critican a Jacky Guzmán: ‘Cada quien vive el duelo a su manera’

Hace un mes Panamá entero quedó en “shock” tras enterarse del deceso de la Sra. Mara de Guzmán, madre de Jacky Guzmán. Nunca se conocieron las causas del fallecimiento de la compañera, madre y amiga de la expresentadora de televisión, lo que sí se conoció fue que ella recibió la noticia desde Miami y tuvo que tomar un vuelo de retorno para PTY y estar con su familia en este duro momento.

Guzmán estaba muy desconsolada, no subía nada, nada a sus redes sociales, ni siquiera para cumplir con sus “post” promocionales. Poco a poco fue subiendo contenido, “post” e historias que hablaban de lo excelente madre y abuela que fue la Sra. Mara. Hasta le celebró el cumpleaños a su hija Luccia, porque ella aseguraba que su madre estaría feliz.

Hace unos días Jacky Guzmán tomó un vuelo hacia México. Muchos pensaban que correría a los brazos de Dímelo Flow, quien se encontraba en Cancún con El Bloke por el cumpleaños #27 de Sech, pero no fue así. Ella compartió en sus historias que disfrutaba de la compañía de Diana Villamonte, quien reside en Puerto Vallarta desde hace años.

Discoteca, lencería promocional, brisa, playa, mucha comida, tragos, diversión, vestidos de baño sexys y amaneceres de envidia fue lo que desató la polémica en redes sociales o más bien se armó un debate sobre su “duelo”.

“Qué hermosa se ve. Para aquellos que critican, cada quien vive el duelo a su manera, el pasársela llorando no mide lo mucho o lo poco que quisiste a la persona. Si ella le dio todo a su madre en vida, su alma, mente y corazón están en paz. La vida continúa y su madre en donde sea que se encuentre estará feliz de verla tan radiante”, “la gente si cansa. “Dizque no está de luto, qué manera de llevar el duelo, pueden entender que un pedazo de ella se fue y que pasen los años que pasen nada cambiará… Ella no volverá… La vida sigue su curso… Y no es que no le importe…”, “debemos dejar de opinar sobre la vida de los demás y enfocarnos más en la nuestra, no sufrir fiebre ajenas”… fueron algunos comentarios que desató el “post” que ella subió en el que aparece hermosa desde la playa con un trago y un vestido de baño verde.

“Esta mujer sí es una verdadera dura, dura. Hizo contenido hasta con el deceso de su mamá y ‘ta dando palo de cómo superar y asimilar una pérdida en días. Mis respetos”, “leo los comentarios y, al parecer hay una guía para llevar el duelo. Señores, a las madres se les ama y se les apoya en vida, después de muertas para qué. Los únicos que reaccionan mal a la pérdida de sus madres son los que fueron malos hijos y la conciencia les pesa”, fueron más comentarios.

Jacky siempre recuerda a su madre, siempre sube una historia en su Instagram sobre su querida Mara.