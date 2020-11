Critican a Delany por bailar ‘Ponte pa’ mí’: ‘Esta vaga anda burlándose’

“Desde que la escuché no me sale de la cabeza, me encantaaaa. Pa’ mi tú eres un 10 #PontePaMí”, fue el pie del video en el que sale Delany Precilla con una hermosa blusa transparente y meneándose al son de la melodía que produjo Dímelo Flow y su amigo BK. ¡Ajá!

Muchos seguidores la apoyaron, le decían que se veía hermosa con ese atuendo y que bailaba lindo, pero unos que otros le dieron “palo” porque parecía que se estaba burlando del pueblo panameño: “Gente, no les duele que esta vaga anda burlándose de todos”, “no hay algo más interesante que hacer”… Pero eso no fue todo, porque también la mandaron a donar para los afectados por las inundaciones y deslizamientos en las tierras altas.

“Por qué no fue ayudar a Bocas y Chiriquí… no vi que subiera nada”, dijo un seguidor, mientras que le contestaron: “Para tu información ella sí ayudó, fue a la Cruz Roja y donó, y sí lo subió a sus historias, ella no tiene porqué estar subiendo ‘post’ de que ayuda porque entonces le dan plomo… Y Paul ayudó con comida y ropa”.

Cabe mencionar que el cantante del tema, Justin Quiles, le comentó a la “influencer” panameña en el “post” de su bailecito. ¡Más bien oye!

