Cristina Saavedra se harta de una seguidora: “Hasta aquí hemos llegado”

No. Tú te has montado FICCIONES muy desagradables sobre mí, mi pareja y otras personas a las que quiero. Y sobre todo, con respecto a mí, son cosas que NO SE PUEDEN NORMALIZAR. BASTA YA. Eso no es amor. https://t.co/UzEUOtVYnS

— Cristina Saavedra (@csaavedra_) August 28, 2021