Cristina Castaño vuelve a denunciar en las redes el uso de su imagen para promocionar pastillas adelgazantes

Cristina Castaño ha denunciado a través de su cuenta de Twitter, que una marca de medicamentos para adelgazar está utilizando su imagen para promocionar la marca.

“Siguen utilizando mi imagen engordada por Photoshop para vender estas pastillas “supuestamente” adelgazantes. ¡ES TODO MENTIRA! Yo no he anunciado nunca estas pastillas. ¡Que no os engañen! RT para que nadie sea estafado y se difunda el mensaje”, compartía la actriz junto a una foto que demuestra el uso de su imagen sin su consentimiento.

Siguen utilizando mi imagen engordada por photoshop para vender estas pastillas “supuestamente” adelgazantes. ES TODO MENTIRA!! Yo no he anunciado nunca estas pastillas. Que no os engañen!! RT para que nadie sea estafado y se difunda el mensaje. pic.twitter.com/shdkBsfmvT — Cristina Castaño (@cristinacastano) December 15, 2019

No es la primera vez que a Castaño le pasa algo similar, ya que hace unos meses denunció el mismo caso a través de las redes sociales. Puesto que la marca había utilizado imágenes y las habían retocado para hacer el antes y el después de tomarse las pastillas, algo que era mentira.

“¡Este montaje es mentira! ¡Hola a todos! Estoy recibiendo muchos mensajes de chicas que me preguntan si esto es verdad. Si estoy anunciando un producto milagroso en @facebook para adelgazar”, manifestaba la actriz en su Instagram.

“La respuesta es rotundamente NO. Estas fotos están trucadas, me han engordado con Photoshop y han usurpado mi personalidad hablando en primera persona y poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Emprenderé las acciones necesarias para terminar con esta publicidad engañosa y este delito contra mi imagen…”, añadía en la publicación.

“Alucino con que haya alguien al otro lado del ordenador que sea capaz de hablar por mí, engordar fotos mías y mentir de esa manera a chicas jóvenes. En los tiempos que estamos… Espero que no os lo hayáis creído muchas y no se hayan embolsado dinero a nuestra costa”, finalizaba Cristina Castaño su denuncia.