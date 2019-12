Cristianos pegan el grito al cielo, Netflix muestra un Jesús homosexual

Deja claro que no le están diciendo a la gente que no deben creer en Dios, y tampoco incita a la violencia.

Gregorio Duvivier, el humorista que interpreta a Jesucristo en la polémica comedia, admitió en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo que el contenido “puede resultar ofensivo”, pero aclaró que la ofensa “es un criterio totalmente subjetivo. Contrariamente a la calumnia, el Estado no tiene derecho de arbitrar sobre qué es ofensivo, porque eso no existe”.

