Cristiano vuelve al césped, Ruben Dias trabaja en el gimnasio

“Cristiano siempre mostró el apoyo al equipo, dentro y fuera. Las imágenes sólo muestran lo negativo y no lo positivo. Es un ejemplo, es nuestro capitán y en ese mismo partido (ante Suiza, cuando fue suplente) fue uno de los que más apoyó al equipo, aún después de saber que no iba a jugar. Estamos unidos”, abundó el jugador.

“Todo lo que hace, o no hace, es noticia. Estamos todos unidos”, proclamó Otavio, que coincidió con el mensaje que ha puesto Cristiano Ronaldo en ‘twitter’ sobre la unidad ante “fuerzas externas”: “Tiene toda la razón. El grupo está unido. Y no lo va a entorpecer esas noticias de fuera. Sabemos todo lo que está pasando, dentro y fuera, pero estamos concentrados en una cosa, en jugar con Portugal y ganar”.

“Nunca dijo nada, porque nunca quiso irse. Al contrario. Siempre nos ha ayudado jugando o no jugando. Es un ejemplo. Nuestro capitán. La selección está con él. Nuestra fuerza es que estamos todos unidos. El ambiente siempre fue todo normal. Nunca nadie vio una discusión ni nada parecido”, aseguró el centrocampista del Porto, que apuntó que “es normal” que un jugador esté “enfadado cuando no juega, pero no sólo es Cristiano, sino todos”.

