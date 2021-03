“Cristiano sólo piensa en sus goles y récords”

No es la primera vez que Cassano se muestra en desacuerdo con la decisión de la Juventus de fichar a Cristiano Ronaldo, y en este caso alude a la responsabilidad que se le da a un entrenador sin experiencia de dirigir a alguien como el portugués. “ Si eres presidente y quieres empezar un nuevo ciclo, no le puedes dar a un entrenador novato la responsabilidad de dirigir a alguien como Ronaldo . Kulusevski, por ejemplo, está muy influenciado. Los jóvenes sin personalidad se enfrentan a problemas”.

Antonio Cassano vuelve a criticar abiertamente a Cristiano Ronaldo . En la particular cruzada del italiano con el portugués, en ex del Real Madrid se ha referido a la situación del delantero de la Juventus y tesitura del club, que debería plantearse su renovación al entrar en su último año de contrato.

