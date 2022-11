Cristiano se pasa a las artes marciales en un “enganchón” con un futbolista del Aston Villa

Después, el comandante en jefe recién llegado para reflotar el barco a la deriva del United ha demostrado mucha personalidad en la gestión del conflicto con Ronaldo, y no le ha temblado el pulso para sentarle día sí, día también, si fuese necesario para el equipo, a pesar de que el equipo siga sin funcionar como él desea. Como respuesta, Ronaldo ha ido expresando su enfado con mayor efusividad con el paso de los días, hasta que decidió hace unas semanas, en el partido contra el Tottenham , marcharse a vestuarios antes de tiempo , resultando en una sanción para no enfrentarse posteriormente al Chelsea.

You May Also Like