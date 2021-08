Cristiano se ofrece al City

Cristiano tiene contrato con la Juventus hasta junio de 2022 , sin embargo, su marcha se adelantaría una temporada debido al descontento del futbolista en Italia. El delantero lleva meses esperando salir de Turín y, como publicó AS el pasado 2 de agosto, también está intentando volver a ofrecerse al Madrid con la ayuda de su amigo Carlo Ancelotti . La Juve no se opondría a su adiós, que supondría ahorrar los más de 60 millones brutos que cuesta su sueldo y, además, sacarle un peso importante al proyecto de Allegri, que no considera prioritaria la permanencia del portugués.

