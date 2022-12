Cristiano Ronaldo se entrena… ¡en Valdebebas, las instalaciones del Real Madrid!

Aun así, a falta de más detalles, Cristiano no tuvo contacto directo con sus ex compañeros , ni su regreso al Real Madrid se ha llegado a poner sobre la mesa, por lo que su futuro permanece una incógnita. Ese regreso ya se planteó el pasado verano, pero el interés de Ronaldo no encontró respuesta por parte del club de Concha Espina, que sigue considerando inviable su vuelta para el proyecto actual.

Según adelanto Relevo, CR7 solicitó permiso al club blanco para utilizar sus instalaciones deportivas para entrenar y mantener la forma, después de haber encadenado dos suplencias en las eliminatorias mundialistas. Desde la entidad merengue no hubo dudas en ningún momento , y Cristiano pudo disponer de un campo sólo para él, diferente eso sí al utilizado por el primer equipo de su ex entrenador, Carlo Ancelotti.

