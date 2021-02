Cristiano Ronaldo ha empeorado a la Juventus y su fichaje ha sido un “fracaso”, asegura el exdelantero italiano Antonio Cassano

En este sentido, Cassano cree que Ronaldo “seguirá anotando porque sabe cómo hacerlo”: “Atacará desde la izquierda, pondrá el balón en su pie derecho y lo disparará”. No obstante, no es lo que busca Pirlo con el equipo, quien se esfuerza por construir juego, presionar al rival y moverse entre líneas; algo en lo que Cristiano “no participa mucho”. “Creo que Cristiano lo ha hecho terriblemente en los últimos tres años”, insistió.

Por otro lado, el italiano sostiene que el astro portugués y Andrea Pirlo, técnico de la ‘Vecchia Signora’ no comparten las mismas ideas. El estilo de Pirlo, que arribó al equipo hace poco más de seis meses tras la destitución de Maurizio Sarri, no es compatible con el estilo del delantero, opina. “Ha sido un error. La Juve solo ha estado interesada en ganar durante 120 años, pero Sarri y Pirlo intentaron cambiar su identidad. Han tratado de mejorar su estilo de juego en lugar de ganar. Cristiano simplemente no funciona de la misma manera que Andrea”, explica.

