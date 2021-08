Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Barça este verano pero le descartaron

No es la primera vez , ni mucho menos, que Cristiano ha sonado como posible futbolista del Barcelona. En las primeras elecciones que ganó Joan Laporta en 2003 fue uno de los jugadores que tenía en su cartera de posibles fichajes, junto a David Beckham . El inglés no sólo no fichó por el club culé sino que ese mismo verano recaló en el Real Madrid, donde también llegó Cristiano seis años después ya convertido en todo un referente en el United.

