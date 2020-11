“Cristiano Ronaldo es más rápido que yo, ¡con toda seguridad!”

“Intentar ser el mejor del mundo es lo que me hacía continuar. La gente tiene que ver por lo que tuve que pasar y entender que no era fácil, que realmente era un desafío”, dijo Bolt en declaraciones a ‘Marca Sport Weekend’, donde reconoció que “a veces” echa de menos el atletismo, aunque cambia de opinión cuando ve a sus excompañeros saltar al tartán.

You May Also Like