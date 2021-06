Cristiano Ronaldo ‘destroza’ a uno de los patrocinadores de la Eurocopa en rueda de prensa: “¡Agua!”

La última rueda de prensa Cristiano Ronaldo puede costarle cara al jugador, después de sacar de nuevo su lado más rebelde. En este caso, su gesto antes de comparecer ante los medios de comunicación no ha gustado nada en la organización de la Eurocopa.

La estrella número 1 de la selección portuguesa y uno de los mejores jugadores de todo el campeonato “cargó” contra Coca-Cola, uno de los patrocinadores del torneo, en su histórica lucha contra los refrescos. Al sentarse en la sala de prensa, Cristiano retiró las dos botellas de la bebida americana que se mostraban y puso una de agua, con el fin de instar a la gente a que consuma menos bebidas azucaradas.

En varias ocasiones ha explicado que está en contra de este tipo de refrescos y de la comida no saludable, sobre todo, hablando de su hijo Cristiano Júnior. “Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta”, aseguró hace unos meses.

La salud física siempre ha sido uno de los pilares del éxito de Ronaldo, y no ha dudado en volver a defenderla, a su manera, en rueda de prensa. Sin embargo, falta ahora por ver si bien la Eurocopa o la UEFA toman alguna decisión al respecto ya que, desde luego, Coca-Cola queda “des-patrocinada”.