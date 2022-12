¡Cristiano Ronaldo amenazó con abandonar la concentración de Portugal!

La ruptura en el vestuario portugués se confirmó cuando Cristiano apareció como suplente en los octavos de final frente a Suiza , un castigo evidente por su comportamiento previo, y quedó ratificada ayer, cuando Ronaldo decidió no entrenar sobre el césped junto a los suplentes para ejercitarse con los titulares en el gimnasio, a pesar de no tener problemas físicos. Desde la propia federación portuguesa señalaron que Cristiano “se encuentra en buen estado”, lo que alimenta más todavía la sospecha sobre la rebeldía del cinco veces Balón de Oro.

Ya empezado el Mundial, todo parecía haberse tranquilizado, hasta que Fernando Santos le sustituyó frente a Corea del Sur. “ Tienes una prisa de cojones por quitarme, no me jodas ” le espetó supuestamente a su seleccionador el crack luso mientras se dirigía al banquillo, visiblemente enfadado. Aunque tanto Santos como CR7 solucionaron la polémica y desmintieron lo sucedido (la culpa fue de un futbolista surcoreano), lo cierto es que había algo cociéndose en las entrañas de la concentración portuguesa, y que a l seleccionador no le había gustado la actitud de su capitán.

You May Also Like