Cristiano pide ser suplente con la Juventus y activa las alarmas sobre su futuro

En la Juventus han pasado del “Cristiano me ha dicho que se queda”, que dijo Massimiliano Allegri en la previa del partido de este domingo, a que el astro portugués pidiera expresamente arrancar el partido ante el Udinense como suplente porque espera encontrar una salida de la ‘Veccia Signora’ en los próximos días.

El periodista especializado en el mercado de fichajes ha sido el que ha desvelado la petición de ‘CR7’: “No es titular. Fue una petición precisa de Cristiano porque espera encontrar una solución en el mercado en los próximos días”, añadiendo que de momentos en las oficinas del Allianz Stadium nadie ha preguntado por él. “La Juventus aún NO ha recibido ofertas oficiales por Cristiano”.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo

He’s NOT starting – it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.

But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021