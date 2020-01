Cristiano marca 2; Juve amplía ventaja sobre Inter

“Lo importante era ganar esta noche”, valoró el astro portugués. “Lazio ganó, Inter empató y no podíamos permitirnos no sacar esta ventaja importante. El partido fue difícil, porque el Parma es suficientemente bueno y nos metió en complicaciones. Estoy feliz por haber ayudado al equipo con dos goles, pero lo que es siempre importante al final es obtener los tres puntos”.

You May Also Like