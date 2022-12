Cristiano llora a lágrima viva en su despedida de los mundiales

CR7 volvió a ser suplente por segunda eliminatoria consecutiva , y cuando saltó al césped, fue incapaz de generar peligro. Como toda Portugal, en realidad. Cuando el árbitro señaló el final, el astro luso no pudo controlar sus emociones. Envuelto en diversas polémicas profesionales, Cristiano se quedó sin equipo en pleno Mundial , y ahora ya no tiene nada, ni club, ni oportunidades con su selección . A la Eurocopa de 2024 sí que podría llegar, pero otro Mundial se antoja una quimera.

You May Also Like