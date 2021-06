“Cristiana Chamorro mantiene la frente en alto”: el hermano de la opositora reveló detalles de su arresto domiciliario

El hermano mayor afirmó que la situación de Cristiana no ha sido informada a su mamá, la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien sufre una enfermedad que afecta su estado de conciencia y es conocida por haber derrotado a Ortega en las elecciones de 1990.

“Hasta el día de ayer a sus hijos se les permitió visitarla, Antonio Ignacio y Cristiana María, ella (Cristiana) siempre con la frente en alto” , afirmó Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano mayor de Cristiana, ex diputado nacional (2007-2017) y ex concejal de Managua (2004-2006).

