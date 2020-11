Cristian Suescun propone a Mari Cielo Pajares grabar una escena de cine para adultos

Muchos famosos se han sumado a subir contenido erótico en una conocida página web a cambio de dinero.

Cristian Suescun y Mari Cielo Pajares son dos de los que se encuentran difundiendo este tipo de publicaciones pornográficas.

El hermano de Sofía habría hablado con la hija de Andrés Pajarespara realizar juntos una escena de cine porno, según ha informado Socialité.

La difusión de unos mensajes entre ambos descubren la petición que le habría realizado Cristian. “Me han dicho que se le puede sacar mucha más tajada si practicas relaciones íntimas, ¿tú nunca lo has pensado?“, le insinúa.

Mari Cielo Pajares rechaza su propuesta de manera rotunda, aunque confiesa que no juzga “a quien lo haga”.

“Es algo que no hago ahora ni voy a hacer. No es algo con lo que me sentiría cómoda. No hago cine para adultos”, concluye.