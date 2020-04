Cristel Henríquez y su familia no han podido llegar a su casa

La cantante panameña Cristel Henríquez está en una larga travesía junto a su familia, no ha podido llegar a su hogar en una ciudad de Francia por el tema de la pandemia. Destacó que el presidente de Francia anunció un confinamiento hasta el 11 de mayo.

Lee la edición impresa

“Que larga travesía venimos viviendo, no solo nosotros , también ustedes; No es así ? Nosotros aún no hemos podido llegar a casa, larga historia que sabrán después ; pero no hay apuro , a veces es mejor disfrutar todo el camino que el vacío de el punto de llegada”, explicó.

Para Cristel ojalá esta crisis hubiese sido de esas pesadillas o bromas de mal gusto que a diario nos suceden , pero lamentablemente no; “tampoco les estoy escribiendo un post para que nos enfoquemos en lo que ya sabemos, mejor quiero agradecerles a ustedes lo que están haciendo un trabajo hermoso, mostrando lo positivo de todo, que están trabajando pulmón a pulmón por mantenernos fijos en la gratitud y en la evolución y en lo bonito de cada día”.

Centró sus horas de cuarentena en construir un bienestar emocional, físico y profesional no solo para ella, si no también para los que la rodean, pero también hay días en los que no quiero hacer absolutamente nada, solo abrazar a su hija y a su esposo, escuchar el sonido del viento que golpea su ventana y agradecer.

Datos

“Pero me queda solo enviarte toda la mejor energía , que no pierdas la Fe , que te aferres a la esperanza..”, comentó.