Crispiano Adames promete una activa legislación bajo su mandato

La mención de reformas penales durante la votación llamó la atención. El diputado del PRD Jairo Salazar también habló de persecución política cuanto justificó su voto por Adames. “Por una Asamblea independiente… por una justicia verdadera y no una justicia selectiva, que no sea perseguidora”, dijo. Algo similar dijo Miguel Fanovich, del Molirena y desde ayer segundo vicepresidente de la Asamblea.

