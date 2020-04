Crispiano Adames advierte del ‘colapso’ del sistema sanitario y pide que las sesiones sean virtuales

El diputado perredista Crispiano Adames, presidente de la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional, indicó este jueves, en el pleno legislativo, que el sistema sanitario de la Caja del Seguro Social (CSS) está “colapsando”, y pidió que las sesiones ordinarias sean virtuales y no presenciales.

Adames, que es doctor en medicina, dijo que ha estado en conversaciones con médicos, con la ministra de Salud, Rosario Turner, y con el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau, sobre la dinámica epidemiológica y cómo van actuar frente a esta crisis.

“Hay un caso de mucho cuidado que atender: el sistema sanitario en este momento está colapsando en la Caja del Seguro Social en cuanto a la disposición de la atención en la unidades de cuidados intensivos”, dijo Adames en el pleno legislativo este jueves, durante el periodo de incidencias.

En ese sentido contó que “anoche, a las 11:00 p.m., mientras muchos dormían, estábamos reunidos y teníamos una situación particular con una persona que no podía ser intubada, porque no había cama en cuidado intensivos ya. No había cama y teníamos que esperar como es el curso de algunas pandemias específicas, de que lamentablemente una persona falleciese para poder ocupar una cama. Esto es supremamente peligroso”, dijo.

Agregó que hay un buque estacionado en Colón, enviado por los estadounidenses, con 177 habitaciones. Sin embargo, sobre este planteamiento, en la Embajada de Estados Unidos dijeron: “nuestros buques hospitales están actualmente en las costas este y oeste de Estados Unidos, y, por el momento, no existen planes de su desplazamiento hacia Panamá u otros destinos”.

Adames pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, buscar la forma de crear una plataforma tecnológica para que las sesiones ordinarias puedan desarrollarse de manera virtual porque, aunque actualmente no hay diputados con coronavirus, todos están expuestos a contraer la enfermedad.

Los diputados, atendiendo una recomendación de la ministra Turner, se hicieron la prueba del coronavirus.

La diputada de CD, Mayín Correa, pidió a Castillero le permitiera participar de las sesiones por teleconferencia. La petición no ha sido atendida. Correa -que no tiene suplente- tiene 84 años de edad, lo que la convierte en el grupo de la población con mayor riesgo.





