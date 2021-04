Crisis sanitaria por una epidemia

Otra comisión sería la comisión gubernamental, integrada por parte del gabinete, donde sobresalen los ministros de Salud, de Economía y de Educación. Esta debe ser una comisión con el poder dado por el presidente de la República para dirigir y tomar todas las decisiones sobre la epidemia. No debe existir un poder decisivo exclusivo a un ministerio en particular, como Salud, Economía o Educación. Tal comisión, junto al presidente de la República, dirige al país durante la epidemia y, por supuesto, todas sus decisiones finales surgen de las recomendaciones dadas por las tres comisiones extraordinarias ya mencionadas y que están estrictamente ligadas a la afección directa de la epidemia.

