Crisis política: Ortega y Murillo sellan una elección a su medida en Nicaragua | Internacional

“Después de las detenciones arbitrarias contra 30 opositores en los últimos dos meses, incluido mi esposo Félix Maradiaga, el proceso electoral debería ser desconocido y deslegitimado porque no cumple con ninguna garantía. ¿De qué elecciones estamos hablando? ¿De qué candidatos estamos hablando? Se debe condenar y rechazar absolutamente este proceso electoral”, dijo Berta Valle, esposa de uno de los opositores presos. En la misma línea opinó Victoria Cárdenas, esposa del economista y opositor encarcelado Juan Sebastián Chamorro: “los precandidatos que habían acordado correr sin dividir el voto están desaparecidos, exiliados o bloqueados… entonces no podemos hablar de elecciones cuando la oposición está secuestrada”.

