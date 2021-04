Crisis migratoria: Estados Unidos registra en marzo 171.000 migrantes en la frontera, el mayor número en 15 años | Internacional

La patrulla fronteriza ha detenido en la frontera con México a más de 99.000 adultos solos. Es un incremento considerable desde los más de 71.000 que arribaron en febrero. Sin embargo, el rostro de la crisis migratoria de Biden es joven. En los últimos seis meses han ingresado a Estados Unidos 47.729 menores no acompañados, una cifra que rebasa con holgura el total de arribos de menores durante todo el año fiscal 2020. Aún queda otro semestre para cerrar los registros. En febrero, por ejemplo, arribaron 9.297 menores solos. Esto ya representaba un incremento de 98% desde octubre (4.690). Marzo registró más de 18.800 menores. No se había visto tal dimensión de este fenómeno desde mayo de 2019, en el Gobierno del republicano Donald Trump. Entonces fueron procesados 11.861 niños y niñas en la línea fronteriza.

El Gobierno de Biden ya había preparado el terreno para la noticia de este viernes. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, un político con raíces latinas, anunció en un comunicado a mediados de marzo que Estados Unidos estaba rumbo a lograr el mayor número de encuentros con inmigrantes “en los últimos 20 años”. “Estamos expulsando a la mayoría de adultos solos y familias. No estamos expulsando a menores no acompañados”, añadió el secretario nacido en La Habana, Cuba. A pesar del giro que Biden ha implementado en la política migratoria para desmarcarse de su antecesor, Donald Trump, el Gobierno ha dejado vigente, justificándose en la pandemia, las medidas que permiten expulsar rápidamente a cientos de personas en solo tres o cuatro días.

You May Also Like