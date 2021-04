Crisis en la frontera no cede: 103,000 inmigrantes fueron expulsados en marzo bajo el Título 42 | Noticias Univision Inmigración

En febrero la CBP expulsó 70,183 no ciudadanos bajo el Título 42, activado durante el gobierno de Donald Trump como parte de las medidas para detener la pandemia del coronavirus . Los deportados corresponden a inmigrantes adultos solteros y unidades familiares que México no acepta o rechaza por falta de espacios disponibles.

A pesar de los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno de Joe Biden para contener la llegada de inmigrantes indocumentado s en la frontera con México, la crisis no da tregua. La Casa Blanca reporta que en marzo la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo ( CBP ) deportó 103,000 no ciudadanos bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos.

