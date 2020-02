Crisis en El Salvador: Corte frena a Nayib Bukele

Fuera del edificio y ante varios cientos de personas que acogieron su llamado “a la insurrección” –hecho el viernes 7–, Bukele hizo una advertencia a los diputados: “Si estos sinvergüenzas no aprueban el Plan Control Territorial los volveremos a convocar el día domingo. Estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Una semana les vamos a dar”, al tiempo que aseguró que el 28 de febrero de 2021 –cuando tendrán lugar elecciones legislativas– “todos los sinvergüenzas van a salir por la puerta afuera y van a salir democráticamente”. Y les dijo a quienes se habían congregado en el lugar: “¿Por qué vamos a poner en duda el poder del pueblo, de la democracia, si en unos meses vamos a tomar la Asamblea. ¿Por qué vamos a tomar a la fuerza, les pido paciencia”.

Unos 20 de los 84 diputados llegaron a la sesión, aunque algunos, sorprendidos por la toma militar se retiraron. Fue el caso de la diputada Felissa Cristales, que avala el plan de Bukele y aboga por aprobar la partida. Dijo que quedarse habría sido “prestarse a un juego en el que no estoy de acuerdo. […] El Salvador es un país al cual su democracia le ha costado sangre. Ningún salvadoreño puede estar de acuerdo con esto. Con la democracia no se juega”.

