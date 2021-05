Crisis en Ceuta | “Marruecos usa la cuestión migratoria como instrumento de presión política para obtener contraprestaciones”

Detrás de la cuestión del Sáhara Occidental hay responsabilidades que apuntan no solo a Marruecos, sino a España, destaca la profesora de la Comillas ICADE. “La ONU reconoce al Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización, por la propia manera en la que España gestionó la descolonización y por no celebrar el referéndum que se tendría que haber llevado a cabo hace ya más de 40 años”

Señala que la cuestión del Sáhara Occidental es un elemento central, pero no el único. También está la reivindicación por parte de Marruecos de Ceuta y Melilla , “algo que desde la perspectiva de la ONU no tiene fundamento”.

