Crisis de los Misiles: por qué los cubanos se sintieron traicionados por la URSS

“Yo participé en organizaciones para gritar ‘Nikita mariquita, lo que se da no se quita’. Eso no se me olvida nunca”, asegura.

“Coincidíamos en que Kruschev no debió ceder sin obtener un poco más, sobre todo una garantía real de no invasión en vez de una promesa”, explica.

“Nos reuníamos grupos de jóvenes en una esquina y nos poníamos a cantar ‘Nikita, mariquita, lo que se da no se quita’ . No era algo organizado, sino más bien espontáneo”, recuerda Alzugaray. [Otra versión de esa frase era: “Nikita, jorobita, lo que se da no se quita”].

“Nosotros sabíamos (…) que habríamos de ser exterminados (…) en caso de estallar la guerra termonuclear. Sin embargo, no por eso le pedimos que retiraran los proyectiles, no por eso le pedimos que cediera”, le recriminó.

