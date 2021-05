Crisis con Marruecos | Laya: la ministra de Exteriores menos diplomática para gestionar la peor crisis migratoria con Marruecos

“De repente llega una comunidad y dice que lo importante es irse de cañas”, cuando sus datos de coronavirus son “de las peores”, señaló. Ayuso le devolvió la mención velada en Twitter, donde compartió un mensaje en el que no citó a Laya pero en el que acusó a “los socialistas” de no “comprender qué pasó en las elecciones del 4 de mayo “, en las que el PP sacó más escaños que las tres formaciones de izquierdas”, y de “intentar estigmatizar a la sociedad madrileña”.

La crisis migratoria es la primera de tal dimensión a la que se enfrenta Laya, pero no es la única polémica a la que ha tenido que gestionar la ministra en su mandato, que aún no ha llegado al año y medio. El 27 de julio del pasado año tuvo un choque con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu , en una rueda de prensa debido al cambio de estatus de la Gran Mezquita de Santa Sofía, que dejó de ser considerada un museo .

En una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser, Laya insistió este lunes en que desde las autoridades de Marruecos les habían asegurado que la crisis migratoria no se debía a “un desencuentro” desencadenado la atención a Ghali, que ya está en planta tras ingresar en estado grave por coronavirus . Además, minimizó la posible reacción de Marruecos al asegurar que no concebía “que se ponga voluntariamente en riesgo la vida de menores en el mar como respuesta a una acción humanitaria”.

Hoy, después del desembarco de más de 8.000 marroquíes en tierras ceutíes , su perfil económico y no político parece habérsele vuelto en contra, porque puede haber provocado que la ministra no haya hecho una buena lectura de la crisis abierta con Marruecos. Desde el principio de las actuales tensiones, Laya pareció no calcular las consecuencias que finalmente ha tenido que España prestase asistencia médica a Brahim Ghali , el líder del Frente Polisario, grupo en conflicto permanente con Marruecos al reclamar el Sahara Occidental.

