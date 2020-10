Crisis acelerará la reconversión laboral

“A diferencia de los últimos 15 años, los motores de empleo de baja escolaridad ya no existen, por lo que la necesidad de encarar la irrupción de la tecnología en todos los sectores de la economía como un proceso de transformación humana (no técnica) se ha hecho impostergable”, puntualizó.

Recordó que el proceso de reapertura ha sido “lento y su impacto en el empleo ha sido modesto”, con la reactivación de un 28% de los 285 mil contratos suspendidos que se registraron en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. A esa cantidad habría que agregar, según el analista, una cantidad similar de contratos suspendidos y no registrados, particularmente en pequeñas y medianas empresas, “muchos de los cuales probablemente no se reactivarán”, apuntó.

