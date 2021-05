‘Crímenes ilustrados’, el juego que se hizo viral en Twitter durante el confinamiento, se convierte en libro

“Yo siempre he sido fanático de las historias de misterio y los relatos policíacos de Agatha Christie o Conan Doyle. Me encanta el reto que supone descifrar un enigma a partir de una serie de pistas y con Crímenes ilustrados convierto a los lectores en detectives. No quiero contarles yo una historia, sino que sean ellos los que la descubran hasta resolverla”, afirma Modesto García en el comunicado de Plaza y Janés.

