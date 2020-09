Crímenes de lesa humanidad en Venezuela

En tal sentido, Panamá posee los instrumentos jurídicos necesarios para ejercer jurisdicción universal sobre estos individuos. Adicionalmente, los informes invitan, también, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a tomar en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes documentados y que están actualmente bajo su consideración. No es tarde, tampoco, para que Panamá, como Estado miembro de la Corte Penal Internacional, se una a Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y refiera la situación venezolana, en particular, los crímenes documentados por la Misión, a la Fiscalía de la Corte.

