Crimen gira su mirada hacia el medio ambiente

En su momento, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, reconoció que al asumir la presente administración no sabía que el crimen estaba tan organizado. “Hemos visto redes de países de Centroamérica con el tráfico de especies, maderas, metales… y no existía inteligencia ambiental”, acotó el ministro.

Los números del Ministerio Públicos precisan que en 2017 se cometieron 314 delitos contra el ambiente y en 2021 fueron 471. Lo anterior representa un incremento de un 50% entre 2017 y 2021, sin contar todos los delitos que no se detectan o no son reportados.

You May Also Like