Crimen a la arquitectura de Colón

Desde luego, su conservación debió ser una labor de los gobiernos. En ese esfuerzo, el Municipio de Colón emitió el 14 de marzo de 1996 el Acuerdo No. 101-4038, que declara a Colón “Sitio de Interés Histórico”. Esta norma fue impulsada por Pahico (Patrimonio Histórico de Colón), dirigida por el profesor Jorge Luis Macías Fonseca. Es precisamente ese acuerdo el que sirvió de fundamento a la Ley No. 47 de 8 de agosto de 2002, que declara el Casco Viejo de Colón “Conjunto Monumental Histórico”.

