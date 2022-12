“Creo que me voy con todo controlado”

Novedades sobre el estado de salud de la influencer Elena Huelva, que en los últimos días ha recibido una enorme atención al ir narrando los pormenores de la enfermedad que sufre, un sarcoma de Ewing.

Este viernes, la joven de 20 años anunciaba en su cuenta de Instagram que dejaba el hospital para regresar a su casa: “Creo que me voy a casita con todo controlado. Como estar en casa, en ningún sitio, ¡ya lo sabéis!”.

“De la radio que me dieron el lunes en la tráquea, me dio un poco de efecto por el tema de comer y eso por esa zona, pero ya estoy mejor de eso, lo importante es que me voy a casa y tendré mi oxígeno también y todo”, añadió.

Esta semana, la influencer daba a sus seguidores novedades sobre su estado de salud: “Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más”.





“Me van a dar radioterapia para quitarme un poco de inflamación por la tráquea y he pedido que me pongan de música a Aitana, Vas a quedarte, como en 2019, cuando también me dieron radioterapia que siempre me la ponían”, dijo la joven, que sufre la enfermedad desde los 16 años.

También este viernes, desde su cuenta de Twitter, Helena retuiteó una publicación de un usuario que le pedía que le firmase un ejemplar de su libro, titulado Mis ganas ganan: Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente. “Prométeme que cuando estés curada me lo vas a firmar“, escribió el tuitero.

Elena Huelva lleva años visibilizando en redes sociales la enfermedad que padece, un sarcoma de Ewing, diagnosticado en 2016 y que es un tipo raro de cáncer que se forma en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos.