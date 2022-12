“Creo que la infidelidad es mucho más fácil para el hombre”

Y sin embargo, usted diferencia entre infidelidad masculina y femenina.Creo que es mucho más fácil para el hombre. La novela juega constantemente con la diferencia entre la infidelidad masculina y la femenina. La mayoría de las mujeres que conozco tiene dificultad para separar el sexo del sentimiento. Mis amigas que han sido infieles no han buscado una noche de sexo, sino una historia bonita, volverse a enamorar… No ocurre lo mismo con el hombre, en general.

¿Por qué destacamos aún que una novela es “de mujeres” o “de hombres” en vez de hablar de personas?La literatura no debería tener género. Nos empeñamos en diferenciarla y es una pena. Yo leo constantemente a autores hombres como mujer. Me interesa la psique masculina.

Su debut literario fue con una historia muy gastronómica, de repostería. ¿Esta es más cruda, más de tartar?(Risas). No, tienen muchos puntos de común. En ‘Pan de limón con semillas de amapola’ el tema central era la maternidad y la amistad femenina y ahora disecciono matrimonios. Esta es una novela más adulta, más atrevida. He aprendido a escribir.

También explica que ha tratado de reflejar “la verdad de los matrimonios”. ¿Cuál es esa verdad?La rutina conyugal y el tedio de la vida cotidiana, que hacen que el deseo sexual de las mujeres se desvanezca con el tiempo. Y eso no quita que tengas una relación muy bonita sexualmente con tu marido. Pero es una realidad, no estoy descubriendo nada, aunque los medios hagáis hincapié en eso.

