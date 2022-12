Crema de verduras, yogur natural infantil… 15 productos que contienen azúcar aunque no lo parezca

Además, más allá de los dulces, existen otros muchos alimentos que aparentemente parecen saludables pero que no lo son por la cantidad de azúcar que contienen. “Es importante entender que, aunque la cantidad de azúcar puede parecer pequeñas dosis en algunos de los alimentos seleccionados, la suma de todos ellos a lo largo de un día convencional hace que se superen fácilmente los 25gr de azúcar al día recomendados por la OMS para una persona adulta”, aclaran. “En algunos casos, como en el desayuno, es muy fácil superar la cantidad recomendada para todo el día si no se tiene especial atención”, añaden.

