Creeper, el primer virus informático de la historia, cumple 50 años

Los virus informáticos son un problema que persiste en la actualidad; ya sabéis que ‘hecha la ley, hecha la trampa’, y era cuestión de tiempo que el conocimiento informático fuera a ser aprovechado por personas con malas intenciones que tratasen de fastidiar ordenadores ajenos. Lo curioso viene cuando la realidad es que el primer virus informático no tenía maldad alguna.





A mediados de 1971 apareció ‘Creeper’, el primer virus informático, aunque por aquel entonces no se habia inventado ese concepto. Creeper nació de la mano de Bob Thomas Morris como un programa experimental autorreplicable, es decir, la idea era comprobar si se podía crear un programa que pudiera “moverse” entre ordenadores.

El modus operandi del virus Creeper

El ‘malvado’ Creeper se dio a conocer ante los escasos usuarios que manejaban los ordenadores que formaban parte de ARPANET (que ahora conocemos como Internet) a través del escalofriante y amenazante mensaje “I’m the creeper, catch me if you can!” (Soy Creeper, ¡atrápame si puedes!).

Creeper atacaba con un mensaje de alerta en las computadoras de los usuarios. 20BITS

Este mensaje, además de convertirse hoy en día en un meme, no tenía ninguna intención oculta ni malvada: no encriptaba archivos, no exigía un rescate, no destruía datos, no robaba números de seguro social ni nada por el estilo.





Tras ‘infectar un equipo’ y mostrar su mensaje, comenzaba a imprimir un archivo y, antes de finalizar la impresión, saltaba al siguiente ordenador a través de la red, desapareciendo del primero. El programa raramente se replicaba de verdad, sino que únicamente ‘saltaba’ de un ordenador a otro, eliminándose del ordenador anterior, por eso nunca se instalaba en un solo ordenador.

De Creeper a Reaper: el primer antivirus de la historia

Aunque su mecanismo pueda parecer muy simple, era la primera vez que se creaba un software capaz de transmitirse automáticamente de un ordenador a otro. Ello conllevó a la creación de su némesis: si el virus se llamaba Creeper (‘enredadera’), su correspondiente antídoto y, por lo tanto, el primer antivirus de la historia se tendría que llamar Reaper, es decir, ‘podadora’.

Un burlón mensaje que dio lugar a ciberdelitos con potentes malwares





Lo cierto es que esta historia de virus y antivirus sirve para resaltar un hecho que vivimos cada día: en el mundo de la informática no resulta fácil saber qué pequeño evento podría terminar convirtiéndose en un fenómeno global. Algo que empezó siendo un experimento inofensivo terminaría en ser las bases de los peores virus informáticos que dan lugar a graves delitos y causan serios problemas de seguridad para todos. Aunque Bob no lo supiera, su inocente mensaje supondría el cambio para siempre el mundo de la computación, ya que cincuenta años después, seguimos luchando con virus y gusanos autorreplicables, y quien sabe por cuanto más tiempo.

