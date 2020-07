“Creemos que el cuerpo de Vanessa Guillén fue encontrado”, indicó la abogada de la familia | Noticias Univision Estados Unidos

Mayra Guillén cuestionó el comportamiento de las autoridades de Fort Hood en el caso de la soldado, indicando que no es normal que no se sepa nada sobre ella tanto tiempo después. ” Dudo… que no hayan cámaras al interior de Fort Hood para monitorear a las personas que allí se encuentran “, afirmó.

“El 8 de febrero Vanessa me confió que estaba muy preocupada porque estaba siendo acosada sexualmente por un sargento de la base. Me dijo que tenía miedo a denunciar lo sucedido porque nadie le creería”, indicó su madre, señalando que la misma situación le pasaba a otras personas dentro de la institución militar.

Su otra hermana Lupe Guillén indicó que aún están “esperanzados que nos digan que esos restos no son de Vanessa. Mi madre está en cama y tomando pastillas, esto no ha sido justo para nosotros”.

You May Also Like