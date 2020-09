Créditos tecnológicos protegen la economía

Una mayor disponibilidad de crédito de grandes empresas de tecnología podría ayudar a estabilizar el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas que puedan tener dificultades para obtener préstamos bancarios. El suministro de crédito a través de las empresas de tecnología no responde y no se encarece en respuesta a un impacto negativo en los precios de los activos, como sucede con el crédito bancario, según el estudio.

You May Also Like