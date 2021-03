Créditos modificados, ‘reto monumental’ para la banca

No obstante, el nivel de ingresos que genera la cartera es inferior a lo normal y, además, en un entorno económico aún incierto, no se sabe cómo será su comportamiento de pago a futuro.

Castillo explicó que no se debe entender que toda esa cartera no paga nada de sus obligaciones, porque en algunos casos bancos y clientes han llegado a acuerdos para, por lo menos, cubrir la parte de intereses.

