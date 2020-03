Credenciales retoma debate de reglamento

En el primer bloque se aprobó que las licencias de los diputados sean por 60 días, por el periodo de sesiones, a razón de una semana por cada mes de sesiones y no se establece un esquema de descuento de salario por las ausencias de los diputados. Y que el descuento solo sea aplicable cuando el pleno no sesione por motivos de ausencia de los diputados.

Se prohíbe a los diputados hacer alusión personal de otro diputado, de hacerlo el diputado aludido tendrá cinco minutos de derecho a réplica. No obstante, los diputados no podrán hacer uso del derecho a réplica durante el periodo de incidencias, no se concederán réplicas sucesivas.

