Credenciales diplomáticas prueban estatus de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

“Este organismo es el que puede determinar este punto y no un juez de Guatemala de un fuero común, existe allí una inmunidad jurisdiccional en la cual no tiene la competencia arrogada al Parlacen para conocer temas de sus diputados, no un juzgado común” , explicó.

Dentro de las pruebas que se pueden presentar, está el tema de la inmunidad o no del Parlacen, allí le tocará a un juez entrar a valorar si el estatus de diputados de ellos se encuentra en debida forma o no.

