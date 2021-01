Crecimiento portuario muestra el rol logístico

La perspectiva de los tanqueros para 2021 es una imagen inversa de la perspectiva de los contenedores. “Así como existen riesgos, no se vislumbra un final claro para el boom de los contenedores. Existen oportunidades pero no se vislumbra una recuperación clara para los petroleros”, agrega American Shipper .

Por ejemplo, es posible que la población en general haya consumido más en compra de artículos para el hogar como un televisor o un sofá que se transportó en un contenedor, con el dinero que no se pudo gastar en un viaje de crucero o en consumo en un restaurante porque estaban cerrados, pero no necesariamente es lo que ocurrirá en 2021.

