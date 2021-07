Crecieron los pedidos semanales de subsidios por desempleo en EEUU: temen que la cuarta ola de coronavirus provoque más despidos

Y Ian Shepherdson, de Pantheon Macroeconomics, instó a la paciencia, ya que, a pesar del aumento, la demanda de prestaciones por desempleo sigue una tendencia a la baja. “Que no cunda el pánico”, dijo en su comentario. “ El aumento de los casos de COVID en algunas regiones, causado por la variante del Delta, probablemente ralentizará el ritmo de crecimiento económico a nivel local durante un tiempo ”, dijo Shepherdson. “ Pero el panorama nacional probablemente no sufrirá mucho ”.

You May Also Like