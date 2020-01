Crecida de ríos por lluvias y fuertes oleajes en playas causan daños en Bocas

En el distrito de Almirante , en la comunidad Nuevo Paraíso aproximadamente 15 casas han quedado rodeadas de agua p or el desborde de la quebrada Nigua , la situación no ha causado mayor afectación ya que las viviendas son de tipo tambo. De igual manera en la comunidad La Mesa en el corregimiento de Las Tablas, unas 7 casas han resultado afectadas por el desborde del río Sixaola.

