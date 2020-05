Crecen los casos y las muertes por la misteriosa enfermedad en los niños relacionada con el coronavirus

Muchos de los pacientes del síndrome dieron positivo en las pruebas de coronavirus o tienen anticuerpos contra el mismo, pero no es así en todos los enfermos. Se cree que esto se puede deber a que algunos niños no desarrollan los síntomas de la Covid-19 hasta un mes después de la infección. De todas maneras todavía hay poca información acerca de la patología .

You May Also Like